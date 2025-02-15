Силы ПВО отбили атаку дронов по районам Ростовской области

Ночные атаки украинских дронов по Ростову-на-Дону, Чертковскому и Шолоховскому районам области были отбиты средствами ПВО, заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 15 февраля в Telegram-канале.
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