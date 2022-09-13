5 маршруток в Нижнем Новгороде не отображаются в навигационной системе из-за технического сбоя

Пять маршруток в Нижнем Новгороде не отображаются в навигационной системе из-за технического сбоя. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Чернышова Алёна в видео в группе новой маршрутной сети ВКонтакте.