Рейтинг опасности ядовитых насекомых России:

Дамы и господа, я вас поздравляю: мы пережили зиму. Но вместе с нежной весенней зеленью на свет появляются и насекомые, многие из которых могут быть довольно опасны для непосвящённого в дела членистоногих.
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