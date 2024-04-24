Ильич недоволен положением дел с самокатами в Адлере У него и рука даже опустилась в их сторону, обычно же он показывает вперёд, в светлое будущее.
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Ильич недоволен положением дел с самокатами в Адлере У него и рука даже опустилась в их сторону, обычно же он показывает вперёд, в светлое будущее.