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Врач НИИ Джанелидзе объяснил, почему в приемном покое приходится так долго ждать

Врач НИИ Джанелидзе объяснил, почему в приемном покое приходится так долго ждать

Почему в приемном покое больницы, куда привезли на скорой, можно провести полдня, каких пациентов пропускают первыми и в какие дни недели у врачей загрузка максимальная? На вопросы отвечает заведующий приемно-диагностическим отделением НИИ им.

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