Ещё один путинский тоннель

В Бурятии строят Второй Северомуйский тоннель, который увеличит провозную способность узкого места БАМа вдвое, с 65 до 130 млн тонн в год.
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