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Украина лишилась независимости и культуры – Захарова

Украина лишилась независимости и культуры – Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политики на Украине использовали национальную украинскую символику, чтобы скрыть разрушение независимости и культуры страны.

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