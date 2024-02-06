Бизнесмен из Новосибирска раскритиковал политику Путина в сфере образования: учиться в одну смену нецелесообразно

Скандально известный застройщик из Новосибирска, генеральный директор ООО «Сибмонтажспецстрой» Анатолий Павлов обрушился с резкой критикой областной прокуратуры, положившей конец вечной практике, когда строители наживались, вводя в строй квадратные метры без обеспечения новостроек детсадами и школами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии