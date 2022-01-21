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«Барселона» вылетела из кубка, «Ливерпуль» вышел в финал, Бабиков выиграл индивидуальную гонку, сухой матч Бобровского и другие новости утра

«Барселона» вылетела из кубка, «Ливерпуль» вышел в финал, Бабиков выиграл индивидуальную гонку, сухой матч Бобровского и другие новости утра

Привет! Заносим вам с утра порцию главных новостей за прошедшие сутки – и порцию хорошего настроения на всю предстоящую пятницу 🔥 1.

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