Суд арестовал лихача, сбившего насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Суд арестовал 18-летнего водителя, который на арендованной машине влетел в автобусную остановку и сбил насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.
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