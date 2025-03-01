Суд арестовал лихача, сбившего насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Суд арестовал 18-летнего водителя, который на арендованной машине влетел в автобусную остановку и сбил насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.