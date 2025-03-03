Украинскую войну попытаются продлить до 2026 года – прогноз

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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Daddy Bo
Ну да, их мотивы понятны: если закрыть боевые действия сейчас, то Украина ещё не успеет толком поразвалиться. И Россия ещё не слишком устанет. А тут - ясно будет, что на деле  сработает клич &quot;до последнего уркаинца&quot; и России уже заведомо в этом отношении больше ничего не надо будет. Безопасна, значит, для всех прочих будет.
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21 час.
W
Walery
Правильно скорее всего надо говорить - &quot;До последнего бандеровца&quot;!  Там... если что-то останется вне РФ, не должно быть никакого оружия, и национализм должен быть вызжен до самого мога костей. Только в таких условиях боевые действия прекратить можно!   Другим странам в эту тему влазить не следует... поскольку решать вопросы следовало до начала СВО.., а сегодня мы все сделаем и завершим самостоятельно. При этом напоминаем нейЕвропе - вы поосторожнее с реставрацией фашизма, а то может повториться 1945 год и на этот раз никого прощать не станем.
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15 час.
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