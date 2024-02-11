Все родительские субботы в 2024 году, согласно церковному календарю Ирэн ОрлонскаяВ православии существуют особые поминальные дни, называемые родительскими субботами, в которые традиционно почитается память умерших.
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