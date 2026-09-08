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Царьград

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El Confidencial сообщил, как понять необходимость смены распорядка дня

El Confidencial сообщил, как понять необходимость смены распорядка дня

Психолог Лаура Гонсалес Мартинес советует пересмотреть распорядок дня, если ожидание отпуска стало единственным источником радости.

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