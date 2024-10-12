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Чемпионат Италии. «Венеция» – «Виртус», «Реджо-Эмилия» встретится с «Тревизо»

«Венеция» примет «Виртус», «Реджо-Эмилия» дома встретится с «Тревизо». Чемпионат Италии  Регулярный чемпионат Дертона – Триест Дата проведения 12 октября, 20.

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