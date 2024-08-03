К 8 годам колонии приговорили раскаявшегося закладчика в Новосибирске

В феврале 2023 года молодой человек соорудил 9 закладок на улице Чаплыгина. В них он хотел поместить наркотическое вещество общей массой около 8 граммов для дальнейшей продажи, но его задержали правоохранители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии