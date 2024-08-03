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Вечерний Новосибирск

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К 8 годам колонии приговорили раскаявшегося закладчика в Новосибирске

К 8 годам колонии приговорили раскаявшегося закладчика в Новосибирске

В феврале 2023 года молодой человек соорудил 9 закладок на улице Чаплыгина. В них он хотел поместить наркотическое вещество общей массой около 8 граммов для дальнейшей продажи, но его задержали правоохранители.

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