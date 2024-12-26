Модернизация стратегических ядерных сил России: новые этапы и достижения

Россия полностью завершила масштабное перевооружение своих наземных стратегических ядерных сил на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы, что стало важным этапом в обновлении ключевых компонентов оборонного потенциала страны.
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