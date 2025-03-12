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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Задоров подрался с Беннеттом в матче «Бостон» – «Флорида». У защитника передача, «плюс 1», 5 бросков, 2 блока и 4 хита за 22:48

Инцидент произошел в 3-м периоде игры «Бостона» против «Флориды» (3:2). По итогам потасовки Никита Задоров и Сэм Беннетт получили по 5 минут штрафа.

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