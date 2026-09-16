RUONIA в среду на уровне 13,99%

RUONIA — это ставка, применяемая банками при однодневном кредитовании друг друга, рассчитывается на основе операций 35 ведущих российских банков и публикуется Банком России.
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