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Лина Данэм стала мамой после удаления матки: суррогатная мать родила дочь, но путь к счастью был невероятно трудным

Лина Данэм стала мамой после удаления матки: суррогатная мать родила дочь, но путь к счастью был невероятно трудным

Лина Данэм и Луис Фелбер стали родителями с помощью суррогатной матери Актриса Лина Данэм и её супруг, музыкант Луис Фелбер, впервые стали родителями — дочь паре выносила суррогатная мать.

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