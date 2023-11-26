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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин остался без очков в 5 матчах из последних 6. У него 1+0 на этом отрезке

Форвард «Питтсбурга» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2).

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