Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гулька
    Дай Бог, чтобы стрелявшего не нашли. Полиции нужно приложить все силы, чтобы этот герой оставался неизвестным! Из-за ...Массовый набег ми...
  • Александр Ляшенко
    Юлия Белова, и вычислять не надо, это дело рук Пескова и его жены Навки.И похоже на Пескова нет никакой управы, Путин...«Пятая колонна»: ...
  • Александр Ляшенко
    людмила михайлик, поздно хвастаться, эта падаль, уже пролезла на российскую сцену, и гнёт её  под себя.«Пятая колонна»: ...

CNN сообщает о панике у иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

CNN сообщает о панике у иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

Хотя суд заблокировал запрет администрации Трампа на прием иностранцев в Гарвард, многие студенты обеспокоены, что не смогут продолжать исследования, а их визы аннулируютФото: Sophie Park / Getty Images Иностранные студенты Гарвардского университета испытывают «настоящую панику» из-за решения администрации президента США Дональда Трампа запретить прием студентов из других стран, сообщает CNN.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх