Врач Кореневич назвала 3 необходимых для сосудов жирных продукта

Весна точно не то время, когда стоит придерживаться вегетарианства, предупредили медики. Специалисты отмечают, что пробуждение природы застает нас в период гиповитаминоза, поэтому важно особенно тщательно следить за поступлением в организм основных витаминов и минеральных веществ.
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