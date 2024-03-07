Врач Кореневич назвала 3 необходимых для сосудов жирных продукта

Весна точно не то время, когда стоит придерживаться вегетарианства, предупредили медики. Специалисты отмечают, что пробуждение природы застает нас в период гиповитаминоза, поэтому важно особенно тщательно следить за поступлением в организм основных витаминов и минеральных веществ.