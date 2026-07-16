«За роботов! За Федорова!» На Украине начался «картонный майдан» в защиту уволенного министра обороны

На Украине началось очередное «картонное противостояние», знакомое нам по прошлому году, когда Владимир Зеленский затеял войну с НАБУ и САП, пытаясь минимизировать влияние проамериканских антикоррупционных органов.
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