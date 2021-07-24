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Самые скоростные поезда в мире, которые вы не заметите, если моргнёте

Самые скоростные поезда в мире, которые вы не заметите, если моргнёте

С начала XIX века поезд всегда служил олицетворением человеческой инженерной мысли и мастерства, а его изобретение всегда подталкивало нас к разработке ещё более новаторских технологий и распространению промышленной революции по всему земному шару.

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