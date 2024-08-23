Обострение на фронте: новости СВО от 23 августа 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 911 день спецоперации России на Украине

23 августа 2024 года в зоне СВО ситуация остаётся напряжённой. Вооружённые силы Украины продолжают атаки в Курской области, пытаясь уничтожить российские понтоны и усиливая наступление в Глушковском районе.
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