Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Достигает свою справедливую цену»: Директор птицефабрики в Сорочинске прокомментировал взлетевшие цены на яйца

«Достигает свою справедливую цену»: Директор птицефабрики в Сорочинске прокомментировал взлетевшие цены на яйца

Цены на яйца в России практически каждый день бьют новые рекорды. Однако, как считает директор птицефабрики в Сорочинском городском округе Андрей Дымов, стоимость одного из самых популярных продуктов наконец-то достигла справедливых значений, сообщают «Вести Оренбуржья».

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Заставить сожрать...
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1 час.
л
лариса
этот директор яйца не покупает,наверное,пару штук в кармане вынесет каждый день,но,даже если и покупает,то у него такая зарплата,что на цену и не посмотрит
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1 час.
Балу -
И как это в СССР яйца десятилетиями умудрялись оставаться в одной цене?... И не только яйца... Зажравшиеся до невозможного торгаши и такие же зажравшиеся чинуши - вот и вся причина... А во-вторых - посмотрите в чьих руках торговля в России...
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39 мин.

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