«Достигает свою справедливую цену»: Директор птицефабрики в Сорочинске прокомментировал взлетевшие цены на яйца

этот директор яйца не покупает,наверное,пару штук в кармане вынесет каждый день,но,даже если и покупает,то у него такая зарплата,что на цену и не посмотрит

Балу -

И как это в СССР яйца десятилетиями умудрялись оставаться в одной цене?... И не только яйца... Зажравшиеся до невозможного торгаши и такие же зажравшиеся чинуши - вот и вся причина... А во-вторых - посмотрите в чьих руках торговля в России...