«Достигает свою справедливую цену»: Директор птицефабрики в Сорочинске прокомментировал взлетевшие цены на яйца

Цены на яйца в России практически каждый день бьют новые рекорды. Однако, как считает директор птицефабрики в Сорочинском городском округе Андрей Дымов, стоимость одного из самых популярных продуктов наконец-то достигла справедливых значений, сообщают «Вести Оренбуржья».
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