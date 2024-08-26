Адвокат рассказала россиянам, как правильно составить брачный договор

Домукент помогает решить вопросы общей собственности Брачный договор — инструмент для супругов, которые спокойно хотят решить вопросы общей собственности, об этом РИАМО рассказала адвокат по семейным делам Анна Каракозова.
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