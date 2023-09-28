Общественный деятель, бывший депутат Госдумы Роман Худяков обнародовал факт своего общения в соцсетях с человеком, назвавшим себя телепродюсером.
Инсайд телепродюсера: Рождественские встречи Аллы Пугачёвой возвращаются в Россию
Комментарии
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Людмила Лиханова
Может хватит!!! Или Эрнсту так хочется навязывать нам этих мразот? Скажи кто твой друг (протеже) и я скажу кто ты. Может за его провокации и страдает его дочь. Бог ведь не теля...
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7 час.
M
Malina
А TV на какие деньги вообще существует? На деньги налогоплательщиков? А налогоплательщикам нужны эти заплесневелые "звёзды"??? От одних фамилий уже тошнит!!! А не проще на "новогодних" эфирах показывать новых звёзд из проектов "все вместе" и других муз.проектов. И гонорары для этих новых имён не такие заоблачные, и слушать и видеть новые имена гораздо приятнее. А лоббирование замшелых звездунов - это просто распил бюджетных денег между тошнотаорной тусовкой...
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7 час.
Natalija Osminina
Так Эрнст - пидор. Еще и пидорас. Поэтому крышует всех извращенцев. И чету Пугалкиных тоже.
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7 час.
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