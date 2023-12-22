15 лет колонии строгого режима: приговор продавцу психотропов, от действий которого умер человек, оставлен без изменения.

Могилевский областной суд оставил без изменений приговор суда Бобруйского района и г. Бобруйска по делу о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, организованной группой, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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