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Росатом показал фургон и кроссовер на электромобильной платформе Voyt

Росатом показал фургон и кроссовер на электромобильной платформе Voyt

Кроссовер уже на стадии полнофункционального прототипаКомпозитный дивизион Росатома демонстрирует на автомобильном фестивале «ПроДвижение» на ВДНХ полноразмерный образец электрического фургона и полнофункциональный прототип кроссовера на базе универсальной композитной платформы Voyt.

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