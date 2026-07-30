Росатом показал фургон и кроссовер на электромобильной платформе Voyt

Кроссовер уже на стадии полнофункционального прототипаКомпозитный дивизион Росатома демонстрирует на автомобильном фестивале «ПроДвижение» на ВДНХ полноразмерный образец электрического фургона и полнофункциональный прототип кроссовера на базе универсальной композитной платформы Voyt.
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