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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Пересматриваю все гонки. Приятно вспоминать недавние, но немало этапов 2026-го уже удалил»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как относится к просмотру прошедших этапов «Формулы-1». «Честно говоря, я понятия не имел, что гонка [в Сингапуре ] станет для меня 250-й.

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