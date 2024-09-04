Участник ВЭФ из Австралии указал на подрыв мирового господства США

Эпоха господства США, контролирующих международную торговлю, закончилась с падением курса доллара. Об этом 4 сентября заявил «Известиям» представитель международной Лиги Наций, австралиец Марк Лу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).
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