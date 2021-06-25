Шикарный летний торт без выпечки: быстро и безумно вкусно

Потрясающе нежный легкий в приготовлении летний торт можно готовить к чаю с завидным постоянством. Прелесть его заключается в том, что духовку включать не придется.
Популярные статьи
- РПЦ собралось провести крестный ход вопреки запрету властей. Посмотрим, что из этого выйдет
- Оказывается я не правильно варил картофель. Подруга из Белоруссии указала на главные ошибки и поделилась секретами
- «Ты хоть в армии служил, чмо?» Депутат Госдумы в Перми оскорбил задержавших его сотрудников ДПС
Свежие комментарии