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Шикарный летний торт без выпечки: быстро и безумно вкусно

Шикарный летний торт без выпечки: быстро и безумно вкусно

Потрясающе нежный легкий в приготовлении летний торт можно готовить к чаю с завидным постоянством. Прелесть его заключается в том, что духовку включать не придется.

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