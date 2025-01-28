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Отец Николай: на Петр-полукорм 29 января следует молиться о заключенных

Отец Николай: на Петр-полукорм 29 января следует молиться о заключенных

В церковном календаре 29 января посвящено чествованию вериг апостола Петра. Почему в этот день верующие вспоминают цепи, сковавшие одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа, и о чем обязательно следует помолиться — в материале 360.

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