Дайджест дня: ностальгический Jumpy, зимний Атом и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Итальянская фирма Caselani уже несколько лет предлагает переделку современных фургонов и микроавтобусов Citroen, делая их похожими на культовые фургончики Citroen Type H, которые выпускались с 1948 по 1981 год.