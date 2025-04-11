Новоаннинцам очень весело добираться до места учебы и работы Лужи и ямы на дорогах не дадут скучать.
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Новоаннинцам очень весело добираться до места учебы и работы Лужи и ямы на дорогах не дадут скучать.