Яковенко: РФ будет требовать гарантий в любом решении урегулирования на Украине

Россия будет требовать гарантий безопасности при любом способе урегулирования конфликта с Украиной. Такое мнение выразил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко в статье для РИА Новости.
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