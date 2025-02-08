Аналитики назвали основную проблему при подборе кадров в Татарстане

Аналитики компании Talantix, входящей в hh.ru, сообщили, что в 2024 году самой распространенной причиной отказа в приеме на работу в Татарстане стало несоответствие квалификации соискателя требованиям вакансии.
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