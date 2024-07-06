Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Архангельске ожидается усиление ветра, гроза, град и ливень

Северное УГМС предупреждает о резком ухудшении погоды сегодня - в районе 12:00-15:00Северное УГМС предупреждает о резком ухудшении погоды сегодня - в районе 12:00-15:00По информации синоптиков, сегодня в столице Поморья в этот период ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, а также гроза, град и ливень.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх