В Архангельске ожидается усиление ветра, гроза, град и ливень

Северное УГМС предупреждает о резком ухудшении погоды сегодня - в районе 12:00-15:00Северное УГМС предупреждает о резком ухудшении погоды сегодня - в районе 12:00-15:00По информации синоптиков, сегодня в столице Поморья в этот период ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, а также гроза, град и ливень.