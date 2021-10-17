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Поздравление Сергея Аксёнова с Днем работников дорожного хозяйства

Поздравление Сергея Аксёнова с Днем работников дорожного хозяйства

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем работников дорожного хозяйства.«Поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником!От вашей работы во многом зависит развитие экономики и социальной сферы.

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