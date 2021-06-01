Российский сенатор предложил украинскому депутату "выучить матчасть"

Алексей Пушков ответил на плакаты депутата Рады Алексею Гончаренко на его плакаты: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», «В Киеве уже были Золотые ворота, когда в Москве жабы квакали»Пушков у себя в Теллеграм-канале пишет:"Депутат Рады по статусу и клоун по призванию Гончаренко развесил в Киева ко дню города плакаты, призванные оскорбить Москву и превознести Украину.