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Цинк для здоровья: краткий гайд

Микроэлемент цинк крайне важен для функционирования систем и внутренних органов. К факторам дефицита цинка можно отнести вегетарианскую диету, сахарный диабет, алкоголизм и ряд других проблем со здоровьем.

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