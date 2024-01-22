Цинк для здоровья: краткий гайд

Микроэлемент цинк крайне важен для функционирования систем и внутренних органов. К факторам дефицита цинка можно отнести вегетарианскую диету, сахарный диабет, алкоголизм и ряд других проблем со здоровьем.
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