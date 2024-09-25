Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь попросил природоохранную прокуратуру выявить источник загрязнения реки Волковки

Он отметил, что жители Фрунзенского района жалуются на яркие цветные пятна и неприятный запах Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь заявил о необходимости установить источник загрязнения реки Волковки.
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