Прокуратура взяла на контроль расследование жуткой аварии в Карелии

По факту ДТП с четырьмя погибшими в Пряжинском районе может быть возбуждено уголовное дело Прокуратура Карелии взяла на контроль установление обстоятельств трагического ДТП, произошедшего вечером 24 января в Пряжинском районе.
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