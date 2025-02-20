Крымские ветераны СВО могут получить бесплатные путевки в санатории

С начала года Отделение СФР по Республике Крым предоставляет услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации демобилизованным участникам специальной военной операции в подведомственных Социальному фонду России центрах.
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