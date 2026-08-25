Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Арча районында булды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Арча районында эш сәфәрендә булды. Республика Рәисе урып-җыю эшләренең барышы белән танышты, җирле продукция күргәзмәсен карады, шулай ук хуҗалыклар җитәкчеләре, инвесторлар, авыл җирлекләре башлыклары һәм җирле актив белән очрашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым