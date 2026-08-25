НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Арча районында булды

Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Арча районында булды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Арча районында эш сәфәрендә булды. Республика Рәисе урып-җыю эшләренең барышы белән танышты, җирле продукция күргәзмәсен карады, шулай ук хуҗалыклар җитәкчеләре, инвесторлар, авыл җирлекләре башлыклары һәм җирле актив белән очрашты.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым