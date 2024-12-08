Айза-Лилуна Ай раскрыла, что 14-летний Сэм тяжело принял ее нового возлюбленного

Пока Айза-Лилуна Ай выкладывает горячие видео с бойфрендом Степаном из Нижневартовска, поклонники переживают: как нового избранника приняли ее дети? И особенно 14-летний Сэм от Гуфа, на проблемы с которым блогерша не раз жаловалась.