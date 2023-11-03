Reuters: американские беспилотники применяются над Газой для поиска заложников

США запускают беспилотники над сектором Газа, чтобы собрать разведданные о местонахождении заложников, захваченных ХАМАС во время смертоносного нападения на юг Израиля 7 октября, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
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