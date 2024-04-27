В США возобновили обогащение урана, но пока нет ни одного реактора, который бы смог «переварить» его без взрыва

Соединенные Штаты впервые в XXI веке произвели 200 фунтов обогащенного урана. Напомним, что после распада Советского Союза США полностью отказались от производства оружейного плутония для топлива для атомных электростанций и ядерных боеголовок.
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