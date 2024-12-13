О вводе советских войск в Афганистан – история вопроса .Я тоскую по родной стране,По её рассветам и закатам.
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О вводе советских войск в Афганистан – история вопроса .Я тоскую по родной стране,По её рассветам и закатам.
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